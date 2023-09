Jedlina-Zdrój - lista lokali wyborczych 2023. Gdzie można oddać głos?

adres: Piastowska 13, 58-330 Jedlina-Zdrój numer okręgu do Sejmu: 2 numer okręgu do Senatu: 4

adres: Moniuszki 6, 58-330 Jedlina-Zdrój numer okręgu do Sejmu: 2 numer okręgu do Senatu: 4

adres: Zamkowa 2, 58-330 Jedlina-Zdrój numer okręgu do Sejmu: 2 numer okręgu do Senatu: 4

adres: Słowackiego 5, 58-330 Jedlina-Zdrój numer okręgu do Sejmu: 2 numer okręgu do Senatu: 4

Wybory parlamentarne 2023. Sprawdź poradnik wyborczy

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Głosowanie bez meldunku - czy jest możliwe?

W czasie wyborów możemy nie przebywać w miejscu swojego zameldowania. Dla osób, które mieszkają pod innym adresem, wypoczywają poza swoją miejscowością czy też przebywają w szpitalu czy więzieniu przygotowano odpowiednie procedury.

Każdy, kto mieszka poza miejscem zameldowania, powinien złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców. Można to zrobić przez internet, korzystając z profilu zaufanego lub w urzędzie. Do złożenia wniosku przez internet potrzebny jest login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy, a także skan lub zdjęcie ważnego dokumentu tożsamości.

Dla tych, którzy jednorazowo chcą zmienić miejsce głosowania, np. z powodu zaplanowanego wyjazdu, przewidziano wniosek o dopisanie do spisu wyborców.