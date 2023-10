Gdzie można głosować w Mieroszowie? Lista lokali wyborczych

adres: Stefana Żeromskiego 28, 58-350 Mieroszów numer okręgu do Sejmu: 2 numer okręgu do Senatu: 4

adres: Unisław Śląski 4b, 58-350 Unisław Śląski numer okręgu do Sejmu: 2 numer okręgu do Senatu: 4

adres: Wolności 19, 58-350 Mieroszów numer okręgu do Sejmu: 2 numer okręgu do Senatu: 4

adres: Wałbrzyska 38, 58-350 Kowalowa numer okręgu do Sejmu: 2 numer okręgu do Senatu: 4

adres: Wolności 27, 58-350 Mieroszów numer okręgu do Sejmu: 2 numer okręgu do Senatu: 4

adres: Unisławska 4, 58-350 Sokołowsko numer okręgu do Sejmu: 2 numer okręgu do Senatu: 4

adres: Hoża 4, 58-350 Mieroszów numer okręgu do Sejmu: 2 numer okręgu do Senatu: 4

Wybory 2023. Co zrobić, aby oddać ważny głos? Sprawdź nasz poradnik wyborcy

Wybory parlamentarne odbędą się już niedługo. Warto więc dowiedzieć się, jak oddać ważny głos, aby nie popełnić błędu oraz gdzie można będzie wziąć udział w wyborach. Jakie rzeczy są niezbędne podczas głosowania? Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tego, jak przygotować się do nadchodzących wyborów parlamentarnych.

Jak można zmienić miejsce, gdzie chcemy głosować?

Wiele osób mieszka pod innym adresem niż adres ich zameldowania, który przypisuje ich do konkretnego lokalu wyborczego. Aby zmienić miejsce głosowania w miejscu, gdzie mieszkamy na co dzień należy złożyć odpowiedni wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

Wniosek może zostać złożony zarówno przez internet jak i w odpowiednim urzędzie. Aby złożyć wniosek internetowo należy posiadać profil zaufany, który pozwoli na wpisanie danej osoby do rejestru wyborców. Składając wniosek w urzędzie, należy skierować się do urzędu gminy, w której mieszka dana osoba.

Składając wniosek zarówno przez internet, jak i w urzędzie, możemy zostać poproszeni o przykładowy dokument potwierdzający miejsce naszego zamieszkania. Mogą to być: