Czy spadnie dzisiaj (10.12) śnieg w Boguszowie-Gorcach? Prognoza pogody na najbliższe dni

W Boguszowie-Gorcach dzisiaj (10.12) ma spaść do 1 mm śniegu.

Nadchodzące śnieżne dni w Boguszowie-Gorcach

Śnieg w niedzielę 10.12.2023

Prawdopodobieństwo, że pojawią się opady śniegu wynosi 65%. Synoptycy przewidują, że spadnie ok. 0,8 mm śniegu. Lepiej cieplej się ubrać w razie wychodzenia z domu. Prawdopodobieństwo, że w nocy pojawią się opady śniegu wynosi 81 %. Według prognoz, spadnie ok. 2,1 mm śniegu.

Śnieg w poniedziałek 11.12.2023

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów śniegu wynosi 27%. Lepiej cieplej się ubrać w razie wychodzenia z domu. Opady śniegu pojawią się w nocy na 42 %. Ma spaść ok. 0,7 mm śniegu.

Śnieg w środę 13.12.2023

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów śniegu wynosi 48%. Synoptycy przewidują, że spadnie ok. 2,9 mm śniegu. Wychodząc z domu koniecznie ubierz się odpowiednio do zimowej aury. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów śniegu w nocy wynosi 52 %. Według prognoz, spadnie ok. 6,4 mm śniegu.

Śnieg w czwartek 14.12.2023

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów śniegu wynosi 59%. Ma spaść ok. 1 mm śniegu. Wychodząc z domu koniecznie ubierz się odpowiednio do zimowej aury. Opady śniegu pojawią się w nocy na 53 %. Ma spaść ok. 2,4 mm śniegu.

Śnieg w piątek 15.12.2023

Prawdopodobieństwo, że pojawią się opady śniegu wynosi 35%. Warto przygotować się na taką pogodę. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów śniegu w nocy wynosi 57 %. Synoptycy przewidują, że spadnie ok. 1,8 mm śniegu.

Jak powstaje śnieg?

Śnieg jest opadem atmosferycznym i ma postać kryształków lodu. Kształtem przypomina gwiazdki, które łączą się w płatek śniegu. Śnieg tworzy się w chmurach, kiedy woda krystalizuje się i w ten sposób zmienia w kryształki lodu. W zależności od tego, jak niska jest temperatura, tym kryształek śniegu przybiera inny kształt. Natomiast nie musi on być oryginalny i skomplikowany, ponieważ często zdarzają się kryształki śniegu w postaci prostej bryły geometrycznej. Kryształki śniegu wyróżniają się prawie idealną symetrycznością.

Różne rodzaje śniegu

Wyróżniamy kilka rodzajów śniegu suchego:

świeży puch

zsiadły puch

gips przewiany

gips zbity

śnieg zmrożony płatkowy

szreń

lodoszreń

lód

Wyróżniamy kilka rodzajów śniegu mokrego:

mokry śnieg

ziarnisty śnieg

zamarznięty śnieg ziarnisty

firn

Ciekawostki śnieżne

obecność śniegu została zaobserwowana na Marsie

śnieg jest w rzeczywistości bezbarwny, jednak kryształki śniegu odbijają białe światło słoneczne, dlatego widzimy go jako biały

jednym z głównych źródeł słodkiej wody pitnej jest śnieg

można znaleźć dwa płatki śniegu o tym samym kształcie

Opady śniegu

Wyróżniamy określone rodzaje opadów śniegu: